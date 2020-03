In questi giorni di grande difficoltà, è emerso in tutta la sua forza lo spirito di solidarietà dei Varesini e dei Varesotti, sia coloro che vivono qui sia chi si trova all’estero. Tutti quanti si sono impegnati, attraverso le associazioni e le fondazioni, a raccogliere risorse da donare all’Asst Sette Laghi e quindi agli ospedali del territorio che sono in prima linea contro il coronavirus”.

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia e Consigliere regionale eletto in provincia di Varese.

“Questa corsa alla solidarietà è encomiabile – commenta Monti – ora, credo sia fondamentale istituire una figura super partes, una sorta di ‘supercommissario territoriale’, che possa coordinare al meglio tutte queste risorse, senza sovrapposizioni o duplicazioni di intenti, e che sappia rapportarsi con la struttura regionale che in queste ore si è rafforzata anche grazie all’ingresso di Bertolaso che lavorerà con il Presidente Fontana sull’emergenza”.

“L’obiettivo di questa figura, che invito le associazioni e le fondazioni, d’intesa con l’Asst Sette Laghi, ad individuare, sarà essenzialmente quello di gestire bene e assicurarsi che le risorse donate siano utilizzate al meglio e sul territorio del Varesotto” aggiunge il Consigliere regionale.

“Varese è la patria della Protezione Civile, la terra natale di Giuseppe Zamberletti suo padre fondatore – sottolinea Monti – dobbiamo quindi orientarci verso questa nostra grande storia, dimostrare di essere capaci di preparare un sistema sanitario in grado di resistere e rispondere alle emergenze. Cosa che sarà possibile proprio grazie alla generosità dei tanti cittadini che hanno voluto donarci queste risorse”.

“In questi giorni abbiamo infatti assistito ad una raccolta fondi meravigliosa, realizzata dalla Fondazione ‘Circolo della Bontà’ presieduta da Gianni Spartà, a cui va dato il merito di aver raggiunto un grande obiettivo di avere aperto la strada alle altre associazioni che si stanno muovendo in questi giorni movimentando una grande quantità di persone” conclude Monti.