Pensieri positivi “social” dal Museo della Collegiata

Il Museo della Collegiata, pur nella chiusura, desidera offrire il proprio contributo per sostenere questo momento difficile, inaugurando una rubrica di “pensieri positivi”: opere di Castiglione Olona accompagnano citazioni e parole con l’intento di dare un piccolo sollievo a chi vorrà seguire i social del Museo (Facebook, Instagram, Twitter).

Nei giorni in cui la vita sociale, fatta di incontri tangibili, resta sospesa, il Museo desidera incontrare nella piazza dei social coloro che sentono la necessità di parole buone e di immagini di una bellezza che scalda il cuore: a inaugurare la serie è il tema della speranza, una delle virtù più importanti per navigare in questi tempi incerti.

https://www.facebook.com/museocollegiata/

https://www.instagram.com/museocollegiata/

https://twitter.com/lacollegiata

Da martedì 17 marzo: ogni giorno una parola e un’immagine d’arte da Castiglione Olona, per dare vita a #pensieripositivi.