Pinti: “Prudenza si, paranoia no. Le Poste non esagerino col Coronavirus”

La code a Varese ai tempi del Coronavirus tendono ad essere paradossali.

A segnalarlo in particolare il consigliere Marco Pinti, della Lega, che riporta innanzitutto: «Sono già diverse le segnalazioni di cittadini che raccontano di essere stati tenuti sulla porta dell’ufficio postale di via del Cairo questa mattina, con ingressi contingentati al punto da permettere il passaggio di una sola persona per volta».

«Capisco le ragioni della prudenza – continua Pinti – Ma non esageriamo, anche perché in caso di pioggia le persone in attesa si ritrovano spesso a condividere in cinque o sei l’esiguo spazio del pre-ingresso agli sportelli, esponendosi a eventuali contagi molto più che se venisse loro consentita l’attesa negli appositi spazi interni».

Per questo: «Da consigliere comunale ho già informato in via colloquiale il Sindaco chiedendogli di intervenire per sollecitare una modifica in senso meno restrittivo nell’attuale scelta dello sportello di via del Cairo, nella speranza che a prevalere sia la prudenza, non la paranoia».