I playoff dei Mastini scattano contro i campioni in carica

Atteso, rinviato, temuto, bollente: l’esordio dei Mastini nei playoff della IHL è finalmente arrivato, con la prima partita dei quarti di finale in programma martedì sera – 3 marzo – in via Albani con la pesante (ma necessaria) imposizione delle porte chiuse al pubblico per via del coronavirus.

I gialloneri affronteranno il Caldaro Rothoblaas (Gara 1 si giocherà dalle 20,30) e non poteva esserci incrocio più complicato di quello con i Lucci: la squadra altoatesina, infatti, ha vinto il Qualification Round – il mini torneo dedicato alle posizioni dal nono posto in giù che metteva in palio due posti playoff – ed è anche la squadra campione in carica del campionato. L’anno passato infatti vinse la finale con il Merano in cinque partite e si prese anche la Coppa Italia. In questa stagione evidentemente Felderer e compagni non hanno mantenuto lo stesso ruolino di marcia, ma incontrare una compagine con tale esperienza indubbiamente non facilita le cose.

Il Varese, però, parte per questa campagna marzolina con la dichiarata intenzione di arrivare almeno alla semifinale, un obiettivo minimo visto l’andamento del campionato che ha visto Raimondi e compagni duellare da cima a fondo con il Merano per la vittoria della regular season. Attenzione però al fatto che il Caldaro ha perso molti punti nelle primissime giornate di campionato quando, evidentemente, doveva ancora prendere le misure a se stesso: una volta ingranato, il suo cammino è stato senza dubbio migliore.

Nella serie dei quarti di finale, intanto, sarà innanzitutto piacevole assistere allo scontro tra una squadra ricca di munizioni in attacco – i Mastini – contro una che fa della difesa il suo principale punto di forza. Coach Haskinen ha a disposizione due portieri di ottimo livello che si sono alternati con regolarità a guardia della gabbia, Andergassen e Morandell, e con ogni probabilità anche nei playoff sarà mantenuto questo sistema, opposto a quello scelto da Da Rin che al contrario ha quasi sempre schierato Tura nello slot da titolare. Appena 17 le reti subite dai Lucci nella seconda fase del campionato, anche se è giusto ricordare che il livello delle avversarie era più basso rispetto a quella precedente.

Dalla parte opposta del campo, la retroguardia giallonera dovrà anzitutto fare attenzione alla linea composta da Michael Felderer, Wieser e Mattsson, con il primo che è il vero faro del reparto, il secondo è il capocannoniere della squadra e il terzo che – arrivato sul finire della prima fase – si è subito fatto notare per la propria produzione di punti. Tra i difensori, quello con il braccio più caldo è probabilmente Daniel Maffia, 14 punti in questa stagione. In assenza di “fattore campo” inteso come pubblico a favore, Perna e soci dovranno incanalare subito il match a proprio favore senza concedere agli ospiti spazi e speranze: inutile dire che la pressione è sulle spalle dei Mastini – la “prima” in casa per i favoriti è sempre un appuntamento delicato… – ma questa squadra ha dimostrato di avere fondamenta solide che le hanno permesso di recuperare anche in momenti sfavorevoli.

I PRECEDENTI STAGIONALI

Due soli incontri e bilancio in perfetta parità, in questa stagione, tra Varese e Caldaro: le due formazioni si sono incrociate soltanto nella prima fase della IHL con un successo per parte, anche sì con il medesimo punteggio di 6-2. La prima partita risale al 30 novembre (esordio di Ross Tedesco nei Mastini) e in via Albani i gialloneri vinsero con divario largo, dopo che per mezz’ora i Lucci tennero botta. Il retour match sulla pista bolzanina invece finì in gloria per i padroni di casa: nell’ultima partita della prima fase i Mastini pagarono a caro prezzo il crollo nel terzo e ultimo periodo lasciando campo libero alla squadra di Heiskanen.