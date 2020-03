Sacro Monte e Schiranna “vietati” nei weekend

Sacro Monte e Schiranna saranno off-limits per i prossimi tre weekend.

Lo dice il Comune di Varese che ha emanato un’ordinanza per modificare temporaneamente la circolazione e la sosta dei veicoli in due dei luoghi simbolo del turismo cittadino. L’obiettivo è di evitare la formazione di assembramenti, così come stabilito dagli ultimi decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri sull’emergenza coronavirus.

SACRO MONTE E SCHIRANNA, LE LIMITAZIONI NEI PARTICOLARI

Dalle 8.00 alle 20.00 dei giorni 14, 15, 21, 22, 28 e 29 marzo, così, verrà istituito il divieto di transito nelle vie Quintinio Sella (all’intersezione con via Adige, in direzione Sacro Monte), Oglio (all’intersezione con via Adige, in direzione Sacro Monte) e Prima Cappella (all’intersezione con via Adige, in direzione Sacro Monte) e nelle vie Vigevano e Macchi per quanto riguarda la Schiranna (in entrambi i casi all’intersezione con la rotatoria SP1, in direzione lago).

Allo stesso modo, e negli stessi orari, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nelle vie Quintinio Sella, Oglio e Prima Cappella (al Sacro Monte) e in piazzale Roma per quanto riguarda la Schiranna.

Le deroghe alle limitazioni sono previste solo per residenti, domiciliati e proprietari o utilizzatori di unità abitative; veicoli diretti in proprietà private, veicoli degli operatori delle attività alberghiere, di alloggio, commerciali e artigianali se autorizzate all’apertura; taxi; autobus del trasporto pubblico locale; ambulanze e mezzi di soccorso; Forze dell’Ordine; mezzi Aspem per la raccolta della nettezza urbana; mezzi dei gestori di servizi pubblici destinati alla collettività: il tutto naturalmente nell’ambito delle motivazioni elencate dai decreti.

NON CI SONO LIMITI PER GLI ALTRI PARCHI, MA CI SARANNO CONTROLLI PER EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI

Gli altri parchi varesini sono aperti e ancora frequentabili. È importante però rispettare le norme previste: quindi non assembramenti (nemmeno di bambini ai giochi), possibilità di camminare ma non in gruppo e distanti almeno un metro l’uno con l’altro. Per assicurare il rispetto delle norme, come anche in altri punti della città, ci saranno presidi delle forze dell’ordine.