Slogan efficaci, alcune semplici regole per crearli

Lo slogan è un breve insieme di parole di senso compiuto, le quali esprimono un concetto in maniera sintetica. In ambito pubblicitario, può essere usato come:

Tagline : anche detto payoff o baseline, se viene presentato vicino al marchio.

: anche detto payoff o baseline, se viene presentato vicino al marchio. Headline: conosciuto anche con il nome di claim, è un motto legato a una specifica campagna pubblicitaria.

Se usato vicino al marchio, lo slogan può esprimere in poche parole la filosofia del brand.

Se utilizzato per un prodotto o una serie di prodotti, in qualità di claim, serve a rafforzare il messaggio pubblicitario, in modo tale che resti maggiormente impresso nella mente dei consumatori.

In entrambi i casi, lo slogan è un invito all’azione: ad esempio, ad affidarsi a un determinato brand, oppure ad acquistare e usare un prodotto in particolare.

Lo slogan è un elemento pubblicitario utilissimo

Anche grazie alla sua capacità di esprimere con poche parole un concetto, uno slogan può risultare molto efficace, a seconda del suo obiettivo.

Sia che si tratti di un payoff o di un claim, lo slogan è un elemento che può infatti rivelarsi davvero utilissimo, in grado di fare la differenza nel determinare il successo o l’insuccesso di un’azienda o un prodotto o servizio che quest’ultima offre.

Affinché risulti vincente, il motto da utilizzare deve essere ripetuto spesso (sui manifesti, sui depliant, negli spot radiofonici o televisivi, sui social network e sul web in generale, negli eventi promozionali, ecc.), e inoltre deve essere creato tenendo conto di alcuni accorgimenti, come meglio spiegato nel paragrafo successivo.

Come si crea uno slogan

Affidandosi al servizio gratuito degli slogan pubblicitari Shopify, è possibile trovare alcuni motti pubblicitari già pronti all’uso che vengono realizzati in automatico, a seconda di quanto impostato dall’utente.

In linea generale, comunque, per creare uno slogan di successo è importante tenere a mente quanto segue: