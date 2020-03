Spesa e medicinali a casa per gli anziani di Monvalle

Per far fronte agli ultimi decreti, anche il comune di Monvalle ha attivato delle misure per aiutare le fasce più deboli della cittadinanza. Domenica 8 marzo, l’amministrazione ha infatti messo a disposizione un servizio di assistenza su tutto il territorio comunale per gli anziani, le persone sole o affette da patologie particolari che non possono lasciare la propria abitazione.

Che si tratti della consegna a domicilio della spesa o dei medicinali, l’amministrazione sarà a disposizione insieme a diversi volontari per chiunque si trovi in difficoltà a causa delle misure adottate per contenere il contagio da Corona virus. Per usufruire del servizio è sufficiente contattare il numero 0332 799507 e gli operatori valuteranno la richiesta.

«Siamo a disposizione – spiega il sindaco Franco Oregioni – di chi avrà bisogno. Nei giorni scorsi abbiamo ricevuto molte telefonate di cittadini che vogliono darsi da fare per aiutare le categorie più deboli».