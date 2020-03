Terzo caso di contagio a Lavena Ponte Tresa

È arrivato nella serata di venerdì 27 marzo la comunicazione dell’aumento, per un totale di tre, del numero di contagiati nel comune di Lavena Ponte Tresa. Quest’ultimo, le cui condizioni di salute fortunatamente non appaiono gravi, è stato messo in quarantena presso il proprio domicilio mentre i due casi precedenti hanno fatto rientro presso le proprie abitazioni dopo il ricovero in ospedale. A raccontarlo lo stesso Sindaco dalla sua pagina Facebook “Io Cambio con Massimo Mastromarino”:

“Questa sera ci è stato comunicato il terzo caso positivo nel nostro Comune. Si tratta di un nostro concittadino le cui condizioni di salute non destano al momento preoccupazione e pertanto è da subito stato messo in quarantena al proprio domicilio.

Gli altri 2 pazienti hanno fatto invece rientro a casa! E questa è davvero una bella notizia. Li ho sentiti personalmente, sono sereni e fiduciosi nella completa guarigione. ”

Lancia poi un monito al resto della cittadinanza: “Tutti dobbiamo continuare a fare la nostra parte. Ciascuno secondo le proprie capacità. RESTIAMO A CASA! Questo possiamo farlo Tutti Indistintamente. LAVENA PONTE TRESA CONTA SU TUTTI NOI.”