Un tour virtuale a Villa e Collezione Panza

Un piccolo tour di Villa e Collezione Panza in cinque minuti, a cura di Daniela Bruno, responsabile Affari Culturali FAI – Fondo Ambiente Italiano.

Dal cortile d’ingresso fino al primo piano, il video permette di scoprire la villa sul colle di Biumo e la sua preziosa collezione d’arte americana contemporanea. Voluta e amata dal Conte Giuseppe Panza, la collezione permette di conoscere alcuni dei più grandi artisti dagli anni ’60 in poi. Ecco quindi un video per vivere la villa, in attesa della riapertura.