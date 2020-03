“Sono uscito per bere una birra”, denunciato

Gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Gallarate, anche durante il fine settimana appena trascorso, ha effettuato controlli sul territorio cittadino denunciando cinque persone, tutte inottemperanti alle disposizioni dell’autorità impartite con il D.C.P.M. del 9 marzo 2020.

Nella mattinata di sabato scorso sono state denunciate due persone, una rintracciata sulle panchine pubbliche del centro cittadino, l’altra nel parcheggio di un supermercato cittadino, entrambe presenti in quei luoghi senza alcun giustificato motivo. Nella mattinata di domenica scorsa, è stata denunciata una donna domiciliata in un comune diverso da Gallarate, presente sul territorio cittadino senza una plausibile giustificazione.

Nel pomeriggio della stessa giornata, per lo stesso motivo, è stato deferito alla autorità giudiziaria, un senegalese domiciliato a Varese e rintracciato in Gallarate senza alcuna plausibile giustificazione; l’uomo, incalzato dagli Agenti sul motivo della sua presenza sul territorio cittadino ha poi ammesso di trovarsi lì per andare a far visita ad un amico, approfittando del suo giorno di riposo lavorativo.

Nella stessa serata, all’interno di un parco pubblico gallaratese, chiuso a seguito delle recenti normative anti-contagio e dotato, affisso sulla relativa recinzione, di avviso al pubblico, è stato rintracciato un bengalese che, in merito alla sua presenza nel parco, ha riferito agli Agenti di esser uscito a bere una birra perché non riusciva a rimanere in casa. Oltre alle bottiglie di birra l’uomo è stato trovato in possesso anche di uno spinello pronto all’uso. E’ stato denunciato per la violazione penale prevista dall’art. 650 del codice penale e sarà segnalato al Prefetto di Varese per la violazione amministrativa prevista dalla legislazione in materia di stupefacenti.

Il Commissariato di Gallarate, oltre a garantire le ordinarie attività di contrasto alle condotte delittuose, nell’ottica di favorire il contenimento del contagio virale, continuerà a monitorare il territorio, verificare e sanzionare qualsiasi inosservanza delle disposizioni governative affinché ciascun gallaratese comprenda, ragionevolmente, la necessità di rimanere a casa se non in presenza di un valido e giustificato motivo.