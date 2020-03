Uyba, pronto il rimborso dei biglietti per le partite con Bergamo e Scandicci

La Uyba Volley ha organizzato il rimborso dei biglietti acquistati per le gare del campionato di Serie A1 femminile contro la Zanetti Bergamo e contro la Savino Del Bene Scandicci, entrambe slittate a causa dei provvedimenti presi per l’epidemia del coronavirus.

Chi ha acquistato un tagliando per il match con Bergamo, gli acquisti effettuati tramite il portale Vivaticket saranno rimborsati in automatico, con un accredito dell’importo direttamente sulla carta di credito usata per la transazione. Per i biglietti comprati in un punto vendita invece, è necessario recarsi verso lo stesso store, consegnando il titolo originale entro il 10 marzo prossimo. Il rimborso è al netto dei diritti di prevendita.

Per quanto riguarda la gara con Scandicci (che sarà recuperata il 4 aprile, non si sa ancora se a porte aperte o chiuse) si procederà in modo leggermente diverso. Su Vivaticket il rimborso andrà richiesto compilando online il modulo che si trova CLICCANDO QUI. Confermata invece la necessità di presentarsi al punto vendita entro il 10 marzo per chi avesse acquistato il biglietto con questo sistema.

Per il momento invece non sono ancora state prese decisioni in merito alle partite tra la Uyba e la Dinamo Kazan (4 marzo), la Saugella Monza (14 marzo) e l’Imoco Conegliano (28 marzo), tutte da disputarsi a porte chiuse. Le informazioni a riguardo saranno comunicate nella sezione “Tickets” del sito ufficiale biancorosso.