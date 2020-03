Va alla cassa con i biscotti, ma sotto il maglione ha profumi e integratori

Un giovane di 22 anni è stato denunciato per tentato furto da un equipaggio dalla Volante del commissariato di polizia di Gallarate. I fatti si sono svolti poco prima delle 23 di lunedì nel supermercato Carrefour di via Milano. L’addetto alla sicurezza, mentre faceva scorrere le immagini delle telecamere a circuito chiuso del supermercato, è stato attirato dal comportamento ambiguo di un ragazzo tra le corsie del reparto abbigliamento. Dopo un momento di apparente incertezza, la mano del ragazzo scattava su alcune targhette che immediatamente finivano sotto il suo maglione. A questo punto l’addetto alla sicurezza non ha avuto più dubbi e ha seguito il ragazzo dalle telecamere che ha colpito nel reparto profumeria e in quello degli integratori alimentari. Per poter guadagnare l’uscita il giovane ha preso un pacco di biscotti e si è diretto alle casse, dove lo ha raggiunto la guardia giurata. Il ragazzo subito dopo aver pagato i biscotti è stato invitato dalla guardia giurata a seguirlo in una saletta della sicurezza. Il ventiduenne non si è opposto, ha capito e ha consegnato la refurtiva. Il giovane, un italiano di 22 anni, è stato accompagnato al commissariato e denunciato per tentato furto.