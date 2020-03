Van de Sfroos: “Facciamo perdere la curiera al virus”

“Io non ho l’autorità e nemmeno la pretesa di dirvi che cosa dovete fare, ma vi posso dire che cosa ho deciso io e la mia famiglia. Ridurre le uscite al minimo indispensabile. Evitare feste festicciole. Cerchiamo di obbedire alle normative e ai consigli”.

Davide Van de Sfroos aderisce al progetto lanciato da Regione Lombardia che si riassume nell’hastagh lanciato su Intagram: #fermiamoloinsieme. Da casa sua ha registrato un video di tre minuti in cui in modo diretto racconta la sua scelta di fronte alla diffusione del coronavirus.

“C’è di mezzo l’uomo e il nostro pianeta. Possiamo fare la differenza in questo momento. Io sono parte di quella categoria che è ferma. Non si canta, non si suona, non ci sono spettacoli. Ma c’è qualcuno che ha più voglia di noi di muoversi: il virus. Il virus ha bisogno di noi, di un treno, di una curiera, di un aereo. Noi siamo il suo veicolo. Più ci spostiamo, più lui si diffonde. Il nostro dovere è fargli perdere tutte le coincidenze. Il disastro che ha creato a noi, noi li dobbiamo creare a lui.

Rimaniamo a casa non per una vacanza, ma per una emergenza. Possiamo rivalutare idee e pensieri. Si può usare il tempo per fare il punto della situazione del nostro profondo. Ma nel frattempo lui deve perdere la curiera. Non noi”.