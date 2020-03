Varese Calcio, 110° compleanno senza niente da festeggiare

Il 22 marzo 1910 fu fondato il Varese Calcio. Per gli appassionati è una data da non dimenticare, anche se si “festeggia” in un momento particolare, con il pallone fermo a causa dell’emergenza coronavirus e con una squadra che non c’è più, o quasi, con i colori biancorossi tenuti vivi in Terza Categoria solo dalla volenterosa esperienza dell’Asd Città di Varese.

Oggi, 22 marzo 2020, il Varese Calcio compie 110 anni dalla fondazione, datata 1910. Solo dieci anni fa si festeggiava il centenario in pompa magna, con la squadra proiettata verso la serie B, una società solo apparentemente solida e un pubblico sempre più presente in un Franco Ossola oggi chiuso da troppo tempo e oggettivamente in condizioni pessime.

Negli ultimi dieci anni la memoria dei vari Borghi, Maroso, Anastasi è stata oscurata (ma non fortunatamente cancellata) da una serie di personaggi, fallimenti in serie e vicende giudiziarie che è meglio non citare nemmeno nel giorno che dovrebbe essere dedicato ai festeggiamenti. Dopo gli anni della serie B, meravigliosi e ricchi di soddisfazioni, si sono susseguite solo delusioni e amarezze.

Ai tifosi e agli appassionati il compito di celebrare il 110° compleanno del Varese: in molti lo hanno fatto con post su Facebook, foto d’epoca e ricordi di un passato glorioso: difficile immaginare che nel prossimo futuro possano tornare a sventolare sciarpe e bandiere, ma la speranza, oggi più che mai, non deve cedere il passo allo sconforto.