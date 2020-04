30 casi positivi a Somma. “Frutto dell’aumento dei tamponi”

Sono 30 i cittadini di Somma positivi al Coronavirus. Un aumento dell’80%, in una settimana, rispetto ai 17 che si registravano all’8 aprile.

I numeri sono stati aggiornati dal sindaco Stefano Bellaria. E non rappresentano per forza un dato negativo, ha subito sottolineato Bellaria: «L’aumento è legato al fatto che si sta finalmente si stanno facendo tamponi a tappeto».

Per ora non si parla certo di cittadini comuni, ma più che altro di chi lavora in strutture sanitarie e nelle Rsa, non solo a Somma ma anche al di fuori del Comune (ad esempio in ospedale a Gallarate o oltre).

Bellaria ha anche espresso l’auspicio che si estenda il più possibile il controllo anche alle residenze per anziani del territorio, «soprattutto dove la situazione è delicata come il Girasole» (più tranquilla sembrerebbe la situazione alla casa di riposo Bellini: entrambe si trovano accanto all’ospedale).

Nella diretta Bellaria ha ricordato, tra le persone a cui la comunità di Somma ha dato l’addio «Danilo Portoni, il “sindaco” del Girasole, e Giuliano Colzi, dirigente e accompagnatore di squadre giovanili sommesi».

«La distribuzione delle mascherine chirurgiche riprenderà domani perché abbiamo dovuto attendere lo sdoganamento a Malpensa di quelle donate da Spes, mentre agli over65 verranno consegnate delle mascherine lavabili. Prosegue la sanificazione delle strade che ieri ha interessato il capoluogo e Mezzana, mentre questa sera sarà la volta delle frazioni».

Sul fronte degli aiuti alimentari è iniziata la distribuzione dei buoni spesa: «Sono arrivate 300 richieste, tutte passate al vaglio dell’ufficio Servizi sociali». Ulteriori dettagli, sul tema dell’aiuto alle famiglie più in difficoltà, arriveranno nelle prossime ore.