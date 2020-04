Aiuti alimentari, a Gallarate accolte 629 domande

Anche a Gallarate inizia la distribuzione dei voucher per aiuti alimentari: sono 920 le domande presentate, ne sono state accettate 629.

La distribuzione dei buoni sarà garantita direttamente a domicilio, da incaricati della Protezione Civile e della Polizia Locale.

«Sono giunte all’ente circa 920 richieste valide» ha spiegato il sindaco Andrea Cassani. «Di queste, circa 570 sono nuclei familiari che hanno dichiarato di non percepire contributi pubblici e di aver avuto una riduzione di entrate derivante dall’emergenza Covid-19. Tutte queste richieste riusciremo a soddisfarle.

Per quanto riguarda le altre istanze invece riusciremo solamente ad accogliere circa la metà delle domande, quelle di chi al momento non percepisce contributi pubblici»

Complessivamente si parla di circa 250mila euro, da suddividere tra oltre 630 nuclei familiari «per un totale di quasi 2.000 persone che potranno godere di un aiuto economico»: i contributi oscillano tra 100 e 700 euro, a seconda del numero di persone nel nucleo familiare.

Quanto alle circa 300 domande respinte, sono state presentate – ha ribadito il sindaco – da «famiglie che già percepiscono reddito di cittadinanza, pensione o indennità di disoccupazione».

Nei giorni in cui era stato varato il piano di risorse ai Comuni, Cassani aveva anche polemizzato sui fondi a suo dire eccessivi riservati al Sud Italia, con tanto di polemica a distanza del sindaco di Acireale.

In questi giorni un po’ tutti i Comuni stanno procedendo con i voucher, un po’ più veloci sono stati i Comuni (di solito piccoli) che hanno proceduto con pacchi-spesa preconfezionati da volontari.