Bike sharing, un progetto da 23 stazioni per Varese

Varese sempre più a misura di pedali. L’Amministrazione di Palazzo Estense ha pubblicato sul sito comunale un avviso pubblico per la ricerca di investitori interessati al nuovo progetto di bike sharing.

L’iniziativa, che prevede il rinnovamento e la nuova installazione di ciclostazioni per un totale di 23 punti su tutto il territorio cittadino, è parte del progetto “Percorsi sostenibili in Comune”, inserito nel “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro”. Gli interessati potranno inviare le loro proposte entro il prossimo 30 giugno.

“Guardiamo al futuro – afferma l’assessore all’Ambiente Dino De Simone – con un’iniziativa concreta che ci permette di proseguire il percorso di innovazione delle modalità di spostamento disponibili nella nostra città. L’obiettivo è migliorare le criticità, ereditate dal passato, che abbiamo dovuto affrontare sul sistema di bike sharing; il bando che è stato pubblicato, infatti, è importante perché, oltre all’aumento delle stazioni, ci consentirà di potenziare anche il parco dei mezzi a pedalata assistita già presente in città”.

Il sistema ora a disposizione del Comune può contare complessivamente su 13 ciclostazioni; altre 10 verranno aggiunte, come anticipato, grazie ai finanziamenti per il “Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa lavoro”. Allo stato attuale, inoltre, il Ministero dell’Ambiente sta valutando una rimodulazione del Programma operativo del progetto, che consentirebbe di predisporre due ulteriori stazioni, che porterebbero il totale a 25, e di potenziare ancora di più il parco biciclette.

“Il progetto casa-scuola e casa-lavoro – prosegue De Simone – prevedeva due pilastri fondamentali: il primo era quello delle infrastrutture, per le quali sono iniziati da tempo i lavori; il secondo, invece, era proprio il bike sharing, aspetto sul quale puntavamo molto e che è stato premiato anche dal Ministero. Vogliamo mettere a disposizione di studenti, lavoratori e di tutti i cittadini di Varese un servizio efficiente, che, tra l’altro, avrebbe anche i suoi positivi influssi sulla riduzione dell’inquinamento da PM10 nell’aria e nella lotta contro i cambiamenti climatici”.

Per la realizzazione dei nuovi impianti e per tutte le forniture necessarie il bando prevede un impegno economico da parte di Palazzo Estense pari a euro 286.234,30 (IVA inclusa); al concessionario verranno inoltre corrisposti euro 9.305,26 (IVA inclusa) come titolo di canone di disponibilità per il 2020 ed euro 10.000,00 (IVA inclusa) per il 2021 e per il 2022.

Qualora, da ultimo, il Ministero approvasse la rimodulazione del Programma operativo di progetto, il Comune di Varese metterebbe a disposizione un ulteriore contributo di euro 73.669,72 (IVA inclusa) per la realizzazione degli aggiuntivi interventi impiantistici e di fornitura, posa e allestimento completo delle infrastrutture.