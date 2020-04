Boris Johnson migliora: è uscito dalla terapia intensiva

Condizioni in miglioramento per Boris Johnson, il primo ministro britannico finito in ospedale colpito in maniera seria dal coronavirus. Nella serata di oggi, giovedì 9 aprile, il capo del Governo è uscito dal reparto di terapia intensiva del St. Thomas Hospital di Londra.

BoJo era stato ricoverato domenica scorsa per l’aggravarsi delle proprie condizioni di salute dopo che nei giorni precedenti aveva manifestato i primi sintomi della malattia; i bollettini recenti avevano già evidenziato un miglioramento confermato quindi dalla notizia ufficializzata in serata direttamente da Downing Street. In una nota infatti si legge che «Il primo ministro è stato spostato questa sera dalla terapia intensiva in reparto dove sarà tenuto in stretto monitoraggio nella prima fase della sua guarigione».

Nel comunicato non manca una ulteriore sottolineatura positiva: «“He is in extremely good spirits». È di ottimo umore.