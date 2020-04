Il canile si sposta a Bizzozero e dice addio alle gabbie

( Foto tratta da Bizzozero.net)

Una nuova casa per cani e gatti abbandonati. Sorgerà a Bizzozero in via Duno nell’area dell’ex campo di calcio ormai abbandonato.

La giunta varesina ha deciso di trasferire il rifugio per cani e gatti senza padrone, attualmente in via Friuli, per dare vita a un nuovo servizio: non più gabbie ma spazi aperti .

La decisione è stata formalizzata nel corso di una riunione “on line” della squadra del Sindaco Galimberti, in cui si è evidenziata l’inadeguatezza dell’attuale struttura sul fiume Olona, che lo scorso anno è costata 29.000 euro ma che avrebbe necessità di ulteriori interventi strutturali.

Da qui, la proposta di trasferire il canile nell’area collocata tra Varese e Lozza conosciuta come i Duni. La proposta è stata approvata all’unanimità. Ora tocca ai tecnici di palazzo estense elaborare un progetto che risponda a indicazioni di confort ma anche di sostenibilità del servizio.