Casciago, il sindaco porta buone notizie

Con un videomessaggio il sindaco di Casciago Mirko Reto ha fatto il punto della situazione in paese, portando buone notizie.

«La prima cosa positiva è che non ci sono nuovi casi di Covid. La seconda è che due delle tre ospedalizzate sono rientrate al proprio domicilio e una di questa si è negativizzata al virus. Stanno migliorando le condizioni del concittadino che è ancora in ospedale. Ben tornato a chi è rientrato a casa e pronta guarigione per chi sta ancora lottando. Riguardo alle mascherine arrivate da Regione Lombardia: parte di queste verranno lasciate alla farmacia di Casciago, cercheremo di distribuirle anche in qualche negozio e altre verranno distribuite dalla Protezione Civile ma solo a chi ne ha veramente bisogno».

«Continuiamo a stampare le visiere protettive made in Casciago – ha proseguito il sindaco – a chi si sta adoperando in prima persona. Ne abbiamo donate alla casa di riposo di Morosolo e ad altre Rsa del territorio. Le abbiamo consegnate anche a polizia, carabinieri e chi ne ha bisogno può farne richiesta. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa. Stiamo cercando di aiutare più gente possibile».

«Ringrazio tutti i cittadini, stanno dimostrando un grande valore sociale» ha concluso Mirko Reto.