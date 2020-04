Per Castiglione Olona il 2020 sarà l’anno senza Palio

Il coronavirus si porta via l’edizione 2020 del Palio di Castiglione Olona.

Non c’è modo di proporre in modo sicuro la bella manifestazione che anima ogni estate il borgo antico e così, a malincuore ma con grande senso di responsabilità, Castiglione Olona cancella l’evento e dà appuntamento a tutti nel 2021.

Per l’Amministrazione comunale e la Pro Loco Castiglione Olona una decisione difficile ma necessaria arrivata oggi dopo un’attenta valutazione. Insieme al Palio, previsto tra fine giugno ed inizio luglio, è stato annullato anche l’appuntamento di fine maggio di “Tra Arte e Degustazione”, altro importante evento che da alcuni anni apre il calendario estivo.

«Impossibile, considerate l’emergenza mondiale causata dal coronavirus e le attuali misure di contenimento previste, organizzare in maniera adeguata questi classici appuntamenti castiglionesi che, per successo e richiamo di pubblico, sono tra i più apprezzati dell’intera provincia».

Di fronte alle tante incertezze legate a questo complicato periodo, sono venuti a mancare da subito i tempi tecnici per avviare la macchina organizzativa e sono completamente venute a mancare le condizioni per pensare allo svolgimento dell’11° edizione di “Tra Arte e Degustazione” e del 45° Palio dei Castelli, che ogni anno coinvolgono nel borgo migliaia di persone tra pubblico, istituzioni, cantine, figuranti ed atleti.

L’ufficialità arriva direttamente dai rappresentanti degli enti coinvolti nell’organizzazione delle due manifestazioni: il sindaco della Città di Castiglione Olona Giancarlo Frigeri ed il presidente della Pro loco Roberto Cristofoletti.

«E’ una decisione sofferta, ma inevitabile e condivisa – spiega il sindaco Frigeri – Viviamo un momento drammatico e senza precedenti in Italia e nel mondo e non possiamo che adeguarci a questa situazione. Vengono a mancare le condizioni per svolgere in sicurezza due eventi che coinvolgono molte persone e che necessitano di un enorme lavoro organizzativo».

Alle parole del primo cittadino fanno eco quelle del presidente Pro loco: «Dispiace tantissimo a tutti noi – dice Cristofoletti -perché sono momenti di festa che celebrano la bellezza e l’importanza storica ed artistica del nostro quattrocentesco borgo».

Nel borgo svuotato dalla necessità del distanziamento sociale sarà un’estate anomala e triste, ma gli appuntamenti che fanno vivere gli antichi vicoli e le suggestive corti torneranno: «E’ necessario portare pazienza , affrontare questa battaglia uniti, dimostrando di essere più forti di ogni avversità, certi che quando sarà il momento festeggeremo tutti insieme rendendo questi eventi ancora più emozionanti, suggestivi e coinvolgenti».