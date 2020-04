Il comandante dei Carabinieri porta la pensione ad una 83enne

Questa mattina il comandante della Stazione di Garbagnate Milanese (MI) ha consegnato la prima pensione a domicilio ad una signora 83enne, vedova e residente in quel Comune che a causa delle misure di contenimento disposte per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto, non si sarebbe potuta recare presso l’Ufficio Postale a ritirare la propria pensione, indispensabile per soddisfare le sue esigenze primarie.

Ecco perché l’anziana, nella serata di ieri, dopo essersi confrontata con il locale Ufficio Postale, ha chiamato la Stazione dei Carabinieri, il cui Comandante, grazie al recente protocollo d’intesa sottoscritto a livello nazionale dall’Arma dei Carabinieri con Poste Italiane, è riuscito immediatamente ad attivarsi e superare “l’ostacolo”, divenuto quasi insormontabile per l’anziana signora, che questa mattina, quando i Carabinieri hanno citofonato al suo campanello, li ha ringraziati con emozione.