Comprare casa, l’Abc per orientarsi nella scelta

Quella di comprare una nuova casa è una scelta che stravolge la vita. Rappresenta un punto di svolta assoluto, che arriva per segnare uno spartiacque tra presente e futuro. Da un lato le vecchie abitudini e la routine, dall’altro le novità e le necessità che cambiano. Spesso questa decisione può comparire assieme a un desiderio di autonomia e indipendenza, oppure come strettamente connessa all’emergere di nuove e diverse esigenze della famiglia, che magari si allarga e ha bisogno di nuove stanze. Ma può anche presentarsi nel momento in cui si rivoluzionano le modalità di lavoro e si è costretti a spostarsi in una città diversa dalla propria, dove si ha intenzione di mettere radici. Naturalmente questa presa di coscienza porterà con sé il ‘classico’ valzer delle visite nelle proprietà, alla ricerca di quella che più fa al caso proprio. Comprare casa rappresenta una decisione assolutamente non banale o da prendere con leggerezza, che vincolerà per gli anni a venire e nei confronti della quale bisogna porsi con spirito sempre critico e positivo. La cosa migliore, per non perdere la bussola, sarà decidere di dedicarsi alla fase di studio e ricerca della nuova abitazione mettendo a fuoco alcune regole cardine.

La definizione del budget e i servizi essenziali

Per prima cosa, bisogna essere onesti con se stessi e pianificare un budget evitando di cedere alla tentazione di ‘sforare’ quando si visita una casa bella ma off limits. Il motivo è presto detto: la gestione delle rate del mutuo non è facile, soprattutto perché bisogna pensare sul lungo periodo e a molte – eventuali – spese che potrebbero aggiungersi nel tempo, appesantendo la situazione. Inoltre, se non si mettono bene a fuoco il limite minimo e massimo di spesa si potrebbe correre il rischio di puntare troppo al ribasso. Sempre in tema di soldi e risparmi da intercettare, sarà utile fare mente locale sul fatto che – una volta individuata la ‘casa dei sogni’ – bisognerà dotarla di comfort minimi ed essenziali come luce e gas: l’ideale sarà esplorare le possibilità del mercato libero energia, soprattutto perché in questo ambito concorrenziale le tariffe sono generalmente più economiche e numerose. Tra l’altro sarà interessante sottolineare che le diverse compagnie che aderiscono al mercato libero prevedono spesso sconti e servizi extra nelle specifiche offerte di fornitura.

Lo stile di vita influenza la tipologia di abitazione

Per scegliere la nuova casa bisogna anche tenere conto del personale stile di vita, che andrà a influire su molti aspetti: presenza di balconi, terrazzo o giardino in primis, numero complessivo di stanze (magari calcolandone una per la palestra o la biblioteca) e presenza di cantina o garage. Comprendere i bisogni reali personali è decisivo in questa fase, così se, per esempio, non avete ancora preso la patente di guida o non avete intenzione di farlo sarà importante scegliere un immobile nei pressi di servizi di trasporto pubblico. Bisogna fare mente locale su ciò che occorre nel momento stesso dell’acquisto di un immobile, ma anche sulle necessità che nel medio-lungo termine potranno emergere: questo consentirà di farsi trovare preparati e orientati al meglio verso il futuro, con un piano definito seppur embrionale. Se a colpo d’occhio non siete convinti degli spazi ma intuite il potenziale di un appartamento, verificate la possibilità di imprimere un cambiamento ricorrendo a interventi di architettura e arredamento mirati. Cercate di immaginare finestre, pareti ed elementi di design per illuminare l’ambiente. Sempre in tema di stile di vita, cercate di chiarire a quali servizi extra non siete disposti a dire ‘no’. Per esempio l’accesso a zone verdi anche in condivisione, con un occhio alla pulizia per evitare la comparsa di insetti, ma anche la vicinanza al mare, la presenza di doppi servizi o di una soffitta per riporre oggetti e abiti. Spuntate in una lista ogni cosa meticolosamente, per poi sfogliare gli appunti una volta compiuto il giro tra le case individuate assieme all’agente immobiliare. Se nel cambiamento sono coinvolte altre persone insieme a voi, ricordate che sarà essenziale coinvolgerle nelle operazioni di check delle abitazioni. Se vi trasferite con il partner assicuratevi di comporre liste con le preferenze di ciascuno, in modo da equilibrare le esigenze. Molto spesso capita anche di imbattersi nella ‘casa perfetta’, nonostante questa apparentemente non corrisponda in toto alle preferenze in lista: questo perché entra in gioco il lato emotivo della questione. Quando la scintilla scatta, vuol dire che è l’abitazione giusta.