Comunicare per ripartire. Dialoghi in diretta con Confartigianato

Venerdì 17 aprile alle ore 11 Confartigianato Imprese Varese organizza una diretta Facebook sul tema “Comunicare per ripartire. Modalità e strumenti per le imprese”. Interveranno tre esperti della comunicazione aziendale: Antonio Belloni, consulente di Confartigianato Imprese Varese, Marino Pessina ceo di Eoipso esperto in comunicazione degli stati di crisi e comunicazione strategica e Andrea Boscaro formatore di The Vortex ed esperto di social media e di e-business.

L’incontro fa parte del ciclo “Dialoghi in diretta”.