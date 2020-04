Conserve Dono a casa tua. “Nonsolopane” sceglie il territorio

Con una sola scelta potrete fare due buone azioni. A partire da oggi anche l’associazione Banco di solidarietà alimentare “Nonsolopane” onlus aderisce all’iniziativa “scelgoilterritorio.it” e consegnerà le marmellate Dono a casa tua. Una percentuale del ricavato verrà donata agli ospedali della Lombardia impegnati nell’emergenza coronavirus.

IL PROGETTO DONO

I volontari della onlus “Nonsolopane” recuperano frutta e verdura che viene trasformata in conserve da donare a persone bisognose della nostra provincia, già assistite dalla onlus varesina. Con una piccola donazione è possibile scegliere tra i vari prodotti e sostenere così il progetto Dono e permettere di continuare a far gustare, anche a chi non potrebbe, conserve e marmellate buone e genuine.

Si possono scegliere ​tante gustose conserve, disponibili anche in confezioni regalo, da donare in qualsiasi occasione. L’elenco è lungo: si va dalla confettura di rabarbaro a quella di mela cotogna, dalla cipolla di tropea al Kiwi, passando per fichi e cetrioli, ciliegie e mandaranci, zucca e zenzero. Insomma, l’assortimento è vasto e gustoso e si può consultare sul sito.

COME CONTRIBUIRE

Sono tanti i modi in cui si può aiutare l’Associazione Banco alimentare “Nonsolopane” onlus che da anni aiuta le famiglie in difficoltà. Il modo migliore è naturalmente gustare marmellate e conserve. Si può fare anche una donazione accedendo al sito e alla sezione “Scegli e prenota” per ordinare i gusti preferiti e donare qualcosa in più. Il ricavato aiuterà a sostenere i costi e quindi a continuare a riempire vasetti da donare alle famiglie bisognose.

Se inoltre conosci un fruttivendolo, un appassionato di orto, qualcuno che ha un frutteto e che non vuole sprecare le sue eccedenze puoi fare da promoter e metterli in contatto con i responsabili del progetto Dono. I volontari della onlus raccoglieranno e ritireranno direttamente la frutta offerta.

Infine, se vorrai fare una bella esperienza puoi candidarti come volontariato nel lavoro quotidiano dell’Associazione Banco Alimentare Nonsolopane.