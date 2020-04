Conto corrente per PMI, startup e professionisti: perché e quale scegliere

Quando si apre un’attività è d’obbligo, o consigliato nel caso di p.iva e professionisti, aprire un conto corrente aziendale. Questo perché, indipendentemente dal settore, si presuppone vi saranno flussi di denaro in uscita e in entrata da gestire. La scelta del tipo di soluzione da adottare per la gestione dei propri conti non è affatto da sottovalutare: non solo per una questione di contenimento dei costi, ma anche e soprattutto per poter usufruire di servizi completi che rendano le operazioni più rapide, facili e pratiche. Molte volte oggi chi possiede un’attività si ritrova invece a fare i conti con sistemi obsoleti, affatto pratici e, per giunta, poco trasparenti.

Se fino a qualche tempo fa PMI, startup e professionisti erano costretti a recarsi in banca fisicamente per l’apertura di un conto corrente aziendale, dovendo sopportare lunghe attese per ritrovarsi, infine, con funzionalità tutto sommato limitate, oggi le cose sono cambiate. Esiste, infatti, una soluzione alternativa del tutto nuova che ha rivoluzionato il modo di concepire il conto corrente, trasformandolo in qualcosa a portata di mano, fatto su misura delle esigenze di chi lo utilizza per il business.

Quali sono le esigenze a cui un conto corrente business dovrebbe rispondere

Il conto corrente aziendale dovrebbe saper rispondere ad un mondo, professionale, lavorativo, aziendale, che ha bisogno di strumenti efficaci, che consentano una gestione rapida, semplice e “confortevole”. Questo a partire dal momento dell’apertura del conto, sino ad arrivare alla sua gestione quotidiana. Quest’ultima, in particolare, nel conto corrente aziendale ideale dovrebbe essere tanto accessibile e snella, quanto completa di funzionalità, poiché, si sa, sono tante le tipologie di operazioni che un’azienda o un’attività possono dover effettuare.

Per fare qualche esempio, PMI, startup e professionisti potrebbero avere necessità di avere una o più carte di debito (per il titolare del conto o per i collaboratori d’azienda), di fare/ricevere bonifici nazionali ed internazionali, di ricevere pagamenti di vario tipo (anche con POS o carte), di fare bonifici multipli. Se a tutte queste caratteristiche e funzionalità aggiungiamo la rapidità e l’accessibilità dello strumento digitale, allora ecco che si ottiene il conto corrente ideale.

Quale conto scegliere? Qonto, il conto corrente aziendale

Valida soluzione per il conto business è oggi Qonto, il conto corrente aziendale 100% online. Si tratta di una soluzione innovativa economica e trasparente con servizi adatti alle esigenze delle imprese. Grazie a questo istituto online per il business è possibile aprire il conto corrente in pochi click da smartphone o da computer (quindi facendo tutto via web) impiegando solamente 15 minuti.

I servizi offerti da questo conto corrente sono diversi: oltre all’iban e alla possibilità di ricevere pagamenti di vario tipo, è possibile effettuare bonifici multipli, per esempio, per il pagamento degli stipendi a fine mese. Con il conto possono essere date una o più carte per il titolare e/o per i suoi collaboratori e lo stesso vale anche per l’accesso alle operazioni bancarie.

Ad alleggerire ancora di più i compiti dell’azienda contribuisce di certo anche la possibilità di impostare un accesso dedicato per il proprio commercialista che potrà così, in autonomia, scaricare i movimenti del conto. Per i giustificativi di spesa, inoltre, è sufficiente l’invio di una foto.

L’esecuzione delle diverse operazioni è possibile molto comodamente tramite un’applicazione o dal proprio computer, utilizzando un’interfaccia accessibile anche ai meno esperti. Grazie a questo conto corrente online, insomma, tutto diventa più easy e veloce. In caso di necessità o problemi, il servizio clienti è pronto a rispondere nel giro di una quindicina di minuti.