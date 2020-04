Controlli dei carabinieri auto per auto nell’area bustese

Posti di blocco e controllo sull’intero territorio della compagnia di Busto Arsizio questa mattina, sin dalle prime ore. Già dalle 8 le principali arterie stradali sono state l’obiettivo di specifici e prolungati controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Busto Arsizio.

In particolare tra Lonate e busto, tra Cassano e Fagnano e lungo il Sempione tra Castellanza ed Olgiate i carabinieri hanno messo in atto un vero e proprio maxi controllo, “filtrando” auto per auto, certificazione per certificazione; centinaia le auto controllate ed i relativi conducenti, molti regolari e legittimati allo spostamento ma anche molti (troppi) incredibilmente in giro senza alcuno specifico motivo.

Ai controlli ha contribuito anche la pattuglia dell’esercito che da qualche settimana fornisce ausilio ai carabinieri nei controlli quotidiani. Decine le sanzioni applicate.