Contromano in bici in superstrada. “Volevo evitare i controlli”

Gli agenti della Polizia Locale non potevano credere ai loro occhi, al pari dei pochissimi (tra cui un nostro lettore) che viaggiavano in quel momento sulle superstrada: un uomo in bici, in superstrada, per di più contromano sulla corsia di emergenza.

È accaduto poco dopo le 12 al confine tra Gallarate, Cardano e Samarate. O meglio: tra l’uscita di Gallarate-Cardano Z.I. (via Schuster) e quella di Gallarate/Samarate (via Torino), dove appunto la pattuglia della Locale ha fermato l’incauto pedalatore.

I vigili gallaratesi erano impegnati nei consueti controlli sulle strade principali di entrate e uscita dalla città, nello specifico su via Schuster, il vialone che dalla zona Carabinieri-Malpensa1 porta verso la superstrada e la zona industriale di Cardano. Impegnati nel controllo hanno visto un uomo che imboccava in bicicletta la rampa di accesso alla Statale 336, ovviamente vietata alle bici. Non solo: l’uomo marciava contromano sulla rampa e contromano si è diretto verso Milano, pedalando sulla carreggiata direzione Malpensa. Una scena surreale, segnalata anche da un lettore che (per lavoro) stava andando in direzione Somma-aeroporto.

Gli agenti della Polizia Locale, usando massima accortezza, hanno intercettato e fermato l’uomo, 50enne italiano. È saltato fuori che non poteva guidare l’auto, perché due settimane fa gli era stata sospesa la patente, per circolazione senza assicurazione. Ma perché prendere la superstrada contromano? Perché – ha spiegato – voleva evitare i controlli e in questo modo, usando viuzze secondarie e quel pericoloso tratto di strada a doppia carreggiata – sperava di eludere la vigilanza delle forze dell’ordine. Un bell’azzardo, per fortuna finito senza incidenti. Ovviamente verrà sanzionato.