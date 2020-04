Crollano oltre il 30 per cento i consumi nell’area metropolitana

L’Ufficio studi della Confcommercio di Milano ha calcolato che la perdita dei consumi dovuta al coronavirus nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi nel mese di marzo è stata pari a 1 miliardo e 900 milioni.

Solo per Milano e area metropolitana il crollo dei consumi è di 1 miliardo e 424 milioni di euro. Confcommercio ha analizzato i profondi cambiamenti del comportamento di consumo e acquisto indotti dall’emergenza sanitaria e operato – base Istat – un confronto con l’ammontare dei consumi delle famiglie in condizioni di normalità: quasi 6 miliardi di euro. La spesa delle famiglie è calata del 31,1% a cui si aggiunge l’assenza dei consumi generati dalla presenza di turisti: 128,5 milioni di euro a marzo.

In questo periodo è cambiata radicalmente la struttura del paniere di spesa. Sale percentualmente il peso dei prodotti alimentari dal 18,1 al 28,2%, di alcuni consumi domestici (come acqua, elettricità, gas, affitti) dal 35,1% al 49,8% e delle “comunicazioni” (servizi telefonia-internet e postali) dal 2,3 al 3,3%. «Il crollo senza precedenti dei consumi a marzo, rilevato dal nostro Ufficio studi – afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza – è l’effetto del lockdown deciso per contenere l’emergenza sanitaria. La maggior parte delle imprese del settore terziario accusa perdite pesantissime che arrivano al cento per cento dei fatturati. In un quadro così drammatico è necessario liquidità immediata e senza burocrazia, integrando le garanzie pubbliche per l’accesso al credito con indennizzi e contributi a fondo perduto per le micro, piccole e medie imprese. Allo stesso tempo occorre uno spostamento più significativo delle scadenze fiscali e contributive».