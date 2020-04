Due pediatre per tenere i rapporti con i parenti dei ricoverati

Due Pediatre dell’équipe del Professor Massimo Agosti sono in servizio nella Medicina ad Alta Intensità dell’Ospedale di Circolo, diretta dal Professor Francesco Dentali.



Il loro compito è molto delicato: sono state chiamate infatti a tenere i contatti telefonici con i parenti dei pazienti ricoverati, informandoli sulle loro condizioni. Le due specialiste, che volontariamente si sono rese disponibili allo scopo con l’avallo del loro primario, stanno riscontrando l’apprezzamento degli interlocutori.

A contraddistinguere la loro comunicazione, infatti, oltre alla competenza clinica, è la particolare sensibilità con cui sanno affrontare anche le situazioni più delicate.

«La scelta di coinvolgere i colleghi pediatri in questo compito nasce da una duplice ragione – spiega Dentali – Innanzitutto i pediatri sono a tutti gli effetti dei medici internisti, perfettamente in grado di capire nel dettaglio lo stato dei nostri pazienti. Inoltre, sono caratterizzati da una sensibilità aumentata, se così possiamo dire, legata al loro specifico campo d’azione».