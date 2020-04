Il fumetto dei bambini contro la paura del virus

Dalla paura alla fiducia, passando per consapevolezza e responsabilità: queste le tappe del fumetto “È tra noi? Ma lo sconfiggeremo” realizzato dai bambini e ragazzi ospiti del Villaggio SOS di Saronno, assieme agli educatori che si prendono cura di loro.

Poche pagine per rielaborare e raccontare, attraverso i disegni e poche semplici parole, l’esperienza che da due mesi ormai ha sconvolto la vita di tutti. Cercando di fare chiarezza e di essere positivi.

Il fumetto parte dalle origini, dalla notizia magari un po’ confusa che il virus è arrivato, generando panico. L’ascolto delle informazioni aiuta però a prendere consapevolezza di quel che accade, di quali sono i rischi reali e di cosa ciascuno può fare per limitare danni e pericoli.

Da qui le scelte e i comportamenti responsabili, per limitare il contagio e per sconfiggere la paura. Tornando a guardare al futuro, perché questo è l’orizzonte dei bambini, con fiducia.

Un bel progetto che è diventato un vero e proprio fumetto, liberamente consultabile, cliccando qui.