Incidente sul lavoro: uomo perde tre dita della mano

(foto di repertorio)

Incidente sul lavoro la notte scorsa a Castiglione Olona. In un impianto lavorativo di via XXIV Maggio, attorno alle 3.15, un uomo di 39 anni ha subito l’amputazione di tre dita della mano.

Trasportato in ambulanza all’ospedale di Circolo di Varese è stato spostato in ortopedia per un consulto degli specialisti della chirurgia della mano.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno contribuito al soccorso dell’uomo oltre ai carabinieri della Compagnia di Saronno e agli ispettori di Ats Insubria.