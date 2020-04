La “Finestra” una voce nel coro di Varese

È nata mesi or sono ed è stata messa in circolazione in ambito cittadino e provinciale una pubblicazione del PD partito che a Varese, come Pci e come Dc progressista, ha scritto una lunga storia democratica. L’opinione pubblica e la stampa, l’ambiente politico ed economico, la grande platea cittadina quasi non se ne sono accorti di questa nuova realtà dell’informazione per il basso profilo dato dell’evento: una scelta editoriale davvero singolare, ma motivata.

Una attenuante dunque i fondatori l’hanno e notevole: se è vero che dietro la “Finestra” c’è il PD è altrettanto sacrosanta verità che da tempo i partiti abbiano abbassato la saracinesca dei soldi per la carta stampata, per la comunicazione riservata a mercati non di dimensioni notevoli. In aiuto alla Finestra, già “uscita” con 5 numeri come…volantino-volantone e con qualche apparizione sul web, prima che sfioriscano cenni di interessamento da parte della nostra comunità ecco alcuni redattori preoccuparsi di una piccola ma indispensabile presentazione e abbiamo trovato nel gruppo di lavoro anche Angelo Zappoli, che fedelissimo agli ideali di gioventù si fa carico di attirare l’attenzione di vecchi giornalisti su una iniziativa che a livello di contenuti mai sarà un’avventura e mai un danno economico per il partito dal momento che il PD varesino s è trovato davanti a un piano editoriale nel segno di un esemplare volontariato.

Il PD di casa nostra ha un passato senza ombre e ha tenuto sempre banco con una opposizione seria, costruttiva. Oggi poi è al potere, premiato dai varesini che amano la tranquillità e soprattutto non vogliono più essere trattati come bambini, zitti e buoni in adorazione di un partito che a lungo nel passato recente li ha ignorati. Il PD può contare su persone di profilo che possono dare contributi notevoli e fare della Finestra un riferimento interessante per i cittadini.

Ricordo anni fa l’avvio in tutta semplicità di un house organ destinato agli associati Univa: è l’odierna “Varese Focus”, rivista di notevole profilo, un riferimento per la città e la provincia. Auguro a chi si impegna nella “Finestra” di percorrere un cammino analogo, che ovviamente sarà ben diverso sul piano finanziario e degli obiettivi, ma non nello spirito di servizio e nell’amore per la bandiera. Al centro della quale c’è Varese. Non sarà semplice né facile. Ma il passo lento, sicuro di chi comincia a costruire con determinazione può portare lontano.

L’assenso del partito all’iniziativa è un segnale positivo: avendo dato riscontri confortanti la guida della città, l’aggancio al mondo dell’informazione con uno strumento al momento modesto, ma ricco di potenzialità, si potrà ottenere utili sviluppi e anche “ritorni” in termini di consensi politici. Oggi “Varese informa” dà subito notizie dettagliate dell’attività di sindaco e giunta. Galimberti lavora in silenzio e raramente replica a goffi tentativi di polemica nei suoi confronti.

La Finestra è fatta per una città dove c’è un partito che vuole spalancarsi senza problemi anche ai varesini che per anni hanno pensato alla Sinistra come a un nemico. Più che una Finestra quella di cui parliamo oggi è un oblò, ma dal quale si può mandare segnali, inviti, raccomandazioni. In un momento molto delicato anche per la salute dei cittadini e il futuro delle istituzioni a contare è il coro. Dove anche le piccole voci hanno sempre uno spazio garantito.