Le 10 proposte di Varese per la ripartenza

È iniziato oggi il lungo lavoro della cabina di regia che il Comune di Varese ha lanciato settimana scorsa per iniziare a costruire un programma operativo insieme a tutto il mondo del lavoro, delle professioni e delle imprese per la ripartenza dell’economia varesina nei prossimi mesi e anni.

«Ringrazio i più di 35 partecipanti della prima riunione di oggi –afferma l’assessore alle Attività produttive di Palazzo Estense e promotrice dell’iniziativa Ivana Perusin– perché insieme al sindaco e ai miei colleghi Lovato e Buzzetti abbiamo potuto toccare con mano una straordinaria disponibilità di tutte le associazioni, dei sindacati e delle professioni a partecipare a un unico grande lavoro di squadra con obiettivi ambiziosi ma concreti. Attraverso la costruzione di tavoli di lavoro specifici ci troveremo una volta alla settimana tra aprile e maggio per condividere proposte e iniziative in due direzioni precise: prima di tutto lavoreremo sulle proposte operative per la ripartenza in sicurezza delle attività economiche e lavorative, seguendo le norme e le regole che ci indicheranno Regione e Governo e aggiungendo un nostro contributi di idee. In secondo luogo, poi, lavoreremo con proposte di lungo periodo per il rilancio dell’economia di Varese, con un percorso che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni. Non basterà, infatti, ripartire nel 2020 per recuperare quello che stiamo perdendo; occorre ripensare e riprogettare tutti i settori della nostra economia e del lavoro».

«Abbiamo condiviso oggi – ha aggiunto il sindaco Davide Galimberti – le prime dieci proposte concrete che, per i prossimi mesi, mettiamo a disposizione come Comune. Nei prossimi giorni le approfondiremo una a una, ma già oggi abbiamo voluto renderle pubbliche nel loro insieme. La nostra volontà è quella di una ripartenza in sicurezza, che favorisca da un lato i cittadini e dall’altro i commercianti e le imprese, attraverso uno sviluppo in grado di convivere con la situazione di emergenza. Ovviamente le nostre sono proposte e sono realizzabili coordinandosi con tempi e regole che ci verranno indicati dal Governo e dalla Regione. Con queste ultime istituzioni, del resto, abbiamo l’obiettivo di dialogare per sottoporre le proposte unitarie che faremo con la cabina di regia e per ottenere le risorse necessarie a realizzarle sia nei prossimi mesi che nei prossimi difficilissimi anni. Come abbiamo sempre detto, e come dimostra la cabina di regia di oggi, insieme possiamo farcela».

Le prime dieci proposte concrete che il Comune ha già sottoposto ai partecipanti della riunione di oggi sono queste: