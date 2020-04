L’infinita attesa per l’esito dei tamponi

Nuova testimonianza delle difficoltà a uscire dalla quarantena obbligatoria in attesa dell’esito del doppio tampone

Buongiorno,

Vi scrivo per raccontare la mia, e, ovviamente della mia famiglia, triste storia infinita relativa ai tamponi:

in via O. Rossi a Varese, attraverso il finestrino della mia autovettura, sono stato “ritamponato” per la mia positività al COVID 19, riscontrata attraverso 2 tamponi effettuati in precedenza e refertati 15 giorni prima con esito positivo.

Tutto ciò avveniva regolarmente nelle giornate di giovedì 16 e venerdì 17 Aprile.

Passano i giorni senza aver riscontri.

Impaziente di aver risposta da ATS, questa mattina decido di incollarmi al telefono e chiamo il numero dedicato e successivamente l’interno 3.

Dopo ore di attesa riesco a comunicare con una interna, alla quale espongo la mia situazione.

Ebbene:

i tamponi effettuati dal giorno 15 aprile non sono stati analizzati nei laboratori per non si sa quale motivo ( si parla di mancanza di reagenti nei laboratori. Boh) e gli esiti verranno comunicati via e-mail a partire da domenica 26.

Mi chiedo:

come fanno a dare i numeri alla protezione civile se non effettuano le analisi a Varese

come fanno a garantire una corretta analisi su un campione prelevato + di una settimana prima

come fanno a fare le analisi se non hanno reagenti e soprattutto cosa li prelevano a fare

Nel frattempo, io e la mia famiglia, attenderemo con ansia di avere comunicazione in merito

A voi

cordiali saluti