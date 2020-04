Luino, più di 100 mila euro di aiuti alimentari

Sono 111.705 gli Euro destinati al Comune di Luino per finanziare aiuti alimentari alle famiglie in difficoltà. Purtroppo alle già molteplici problematiche delle famiglie in questi anni, il problema del Coronavirus crea un altro aspetto delle povertà e delle esigenze individuali e collettive.

«Abbiamo provato anche noi», spiega l’assessore Caterina Franzetti «con questo importo, a correre ai ripari, cercando di dare un po’ di respiro a chi è in difficoltà.

Abbiamo valutato come priorità la famiglia in questo periodo di chiusura totale, nel momento in cui il lavoro manca e non è improbabile il rischio di perderlo definitivamente».

«Certamente non sono molti gli Euro messi a disposizione per soddisfare le esigenze di tutti, ma, come disposto dalla legge, andranno a sostenere chi si trova impossibilitato a svolgere la propria professione -subordinata – senza introiti, però comunque con spese fisse (affitto, mutuo, tasse…).

Nello specifico della nostra area territoriale, dove le attività coinvolgono molti lavoratori la cui professione si è fermata, ad esempio, ci sono gli stagionali legati al turismo e che intorno ad esso ruotano molte attività che hanno già subito un duro colpo economico, basti soltanto pensare alle oramai imminenti festività pasquali che per la prima volta non potranno essere occasione di lavoro per tutti».

«Sono questi i primi penalizzati che appartengono alla Fascia A (come da delibera “lavoratori licenziati, sospesi, esclusi dalle varie forme di sostegno al reddito per eventi legati all’emergenza sanitaria oppure ammessi a dette forme di sostegno senza però al momento erogazione materiale delle forme di sostegno conosciute, cittadini per i quali le programmate attività lavorative siano state sospese, rinviate o soppresse in relazione all’epidemia”), secondariamente la Fascia B, e’ di chi,invece, percepisce già qualche altra formula di aiuto economico (contributi di varia natura) e potrà comunque fare domanda per i buoni spesa, ma in questo caso verrà data priorità a chi non ha altri aiuti e sostegni pubblici».

Inoltre, estrapolati dai 111.705 Euro, la Giunta ha deliberato di riconoscere alla Caritas luinese un contributo di Euro 5.000,00 in relazione alla continua e reciproca collaborazione instauratasi nel corso degli anni, impegnata a sostenere le difficoltà dei fragili e Euro 5.000,00 per spese previste per legge e differenti dai generi alimentari individuate dalla Giunta come spese farmaceutiche.

Il Comune di Luino ha predisposto i buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità che saranno spendibili con le modalità stabilite dall’Ente nei negozi individuati in un apposito elenco pubblicato sul sito comunale http://www.comune.luino.va.it.Le famiglie residenti nel comune di Luino (o domiciliate in esso temporaneamente ai soli fini lavorativi) in condizione di difficoltà e disagio economico, tali da compromettere l’ordinario acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, potranno trovare la modulistica all’interno del sito comunale.

Richieste dovranno pervenire con

Invio tramite posta elettronica all’indirizzo: sociale@comune.luino.va.it.

Invio tramite fax al numero 0332.531738

Qualora il cittadino non riuscisse ad utilizzare le modalità sopra esposte, le domande saranno accolte telefonicamente da lunedì a sabato dalle ore 9:30 alle 12:30 al numero telefonico 0332 53 6727.

L’attivazione dei buoni spesa è vincolata alla sottoscrizione di un’autocertificazione con la quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti dal Comune di Luino per accedere alle misure urgenti.

Le domande dovranno pervenire entro il 19/04/2020 ai Servizi Sociali.