Lunghi: “Il nostro territorio è intelligente, ce la farà”

Fabio Lunghi, presidente della camera di Commercio di Varese, parla di «territorio intelligente» che ha già «iniziato a riconvertirsi». A pochi giorni dall’annuncio di una manovra economica storica per l’ente camerale, che ha messo sul piatto ben otto milioni di euro, di cui quattro già a disposizione delle imprese attraverso una serie di bandi e altri quattro per gli accantonamenti necessari, il suo presidente ritorna sul tema nella diretta video di Varesenews intervistato dal direttore Marco Giovannelli.

«È stata fatta un’operazione in perfetto stile varesino di sprone e non assistenzialistica – ha specificato Lunghi -. È un intervento pesante con una variazione di bilancio senza precedenti. Nonostante nel giro di un mese è cambiato il mondo, non c’è spazio per il lamento».

Il presidente ha spiegato nel dettaglio gli interventi che vanno dal sostegno alla liquidità alla formazione 4.0, dall’adeguamento degli spazi alla digitalizzazione, fino agli interventi di sanificazione. «In particolare vorrei citare una misura – ha spiegato Lunghi – che solo le camere di commercio di Varese e Padova hanno adottato. Si tratta di fare finanziamento diretto alle imprese ricollegandosi ad un articolo del decreto Cura Italia che permette di utilizzare una piattaforma di crowdfunding per azioni di microcredito attraverso una società di pagamento del sistema camerale».

Nel diretta di Varesenews sono stati affrontati i problemi legati al settore florovivaistico, a quello del turismo con la situazione drammatica dell’aeroporto di Malpensa, la più grande azienda del territorio con oltre 20mila addetti, indotto compreso. «Per quanto riguarda il turismo – ha detto il presidente – la riflessione è in corsi perché la situazione è passata dal 78% di occupazione a zero. Occorre molta attenzione perché le aziende del settore andavano aiutate ieri».

Il presidente della Camera di Commercio confida nella responsabilità del «popolo varesino» e, come si diceva, «nell’intelligenza complessiva di un territorio» che è già in grado di ripensare alla propria collocazione nel sistema economico nazionale e anche in quello globalizzato. «Sono convinto – ha concluso Lunghi – che come prima non tornerà niente e si ripartirà da una filiera corta. Durante questa crisi ci siamo resi conto che non siamo più abituati a valorizzare ciò che abbiamo in casa. Credo che da questa situazione nasceranno anche molte opportunità. Sta già succedendo».