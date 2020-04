Marnate, un rito per affidare il paese alla Madonna contro il Coronavirus

Un momento che ha unito la comunità marnatese in un rito di fede e devozione: questa mattina alle 11 il parroco don Franco Bernini, alla presenza del sindaco Maria Elisabetta Galli, ha affidato Marnate e Nizzolina alla protezione della Madonna, dinanzi ai rischi e al pericolo delle infezioni da Covid-19.

Il momento, organizzato dal Gruppo Presepi Marnate, era chiaramente a porte vuote, ma i cittadini avevano la possibilità di seguire la diretta Facebook dalla pagina dell’associazione.

Nella preghiera, don Franco ha ricordato l’importante ruolo giocato da medici e operatori sanitari in questa epidemia, ringraziandoli per il ruolo essenziale svolto per la comunità. Al suo fianco, il sindaco Galli ha partecipato al rito, prendendo parola alla fine e rivolgendosi ai suoi concittadini: “Voi non potete essere qui, sono qui io per voi, per rappresentarvi tutti in questo momento di preghiera”.

Marnate non è il primo paese della valle Olona ad affidarsi alla protezione della Madonna dinanzi all’allarme Coronavirus: nelle settimane precedenti anche le vicine Gorla Minore e Gorla Maggiore avevano scelto di vivere questo momento religioso.