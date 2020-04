Il menù d’autore arriva a casa e aiuta la Croce rossa

Un menù d’autore (anzi di quattro “autori”) da consumare comodamente a casa propria con la certezza di far bene ai propri sensi e alla comune battaglia contro il coronavirus.

L’idea nasce da quattro realtà cittadine molto conosciute, che in risposta all’appello lanciato da Angelo Bianchi, presidente del Comitato di Varese di Croce Rossa, hanno deciso di fare qualcosa di molto concreto (e gustoso) proponendo giovedì 7 maggio a tutta la città di Varese e dintorni un menù speciale da ordinare e consumare direttamente nelle proprie abitazioni.

Il ricavato permetterà di donare fondi a sostegno dell’emergenza Covid-19 messa in campo dalla Croce rossa.

Il menù proposto richiama la tradizione e i piatti che venivano preparati nelle cucine delle nostre famiglie, rivisitati in chiave personale dagli autori dei piatti e prevede:

Il Vitello tonnato della mia mamma – Massimo De Lodovici- Ristorante Da Annetta

Riso al salto alla parmigiana fatto come una volta, crema di piselli ragù di coniglio – di Matteo Pisciotta e Andrea Piantanida, Ristorante Luce Villa e Collezione Panza

Le polpette della Silvia in fricassea di asparagi e spugnole – di Alberto Broggini,- Ristorante Panorama Golf

Mille Ricordi …sfoglia, crema leggera alla vaniglia e croccante di cioccolato – Denis e Andrea Buosi – Pasticceria Buosi

Per partecipare a questa iniziativa, basta ordinare il menù speciale e parte del ricavato della vendita sarà devoluto a favore delle attività di Croce Rossa Italiana Comitato di Varese a sostegno dell’emergenza Covid-19. Il costo del menù completo a persona è di 50 euro. E’ possibile pre-ordinare il menù chiamando al numero 0332 242199 oppure via email a info@etiqua.it entro lunedì 4 maggio.

Al termine di questa iniziativa, sarà inoltre donata al Comitato di Varese della Croce Rossa una dolce sorpresa appositamente ideata dal campione italiano di pasticceria categoria juniores, Andrea Buosi.

«Siamo certi che questa importante iniziativa di solidarietà locale, possa contribuire in maniera concreta in un momento così difficile per tante persone. Con il nostro impegno comune desideriamo sostenere la Cri di Varese, contando anche sul supporto dei nostri clienti e amici che speriamo di poter rivedere e ospitare presto nei nostri locali», dicono gli autori di questa iniziativa, Matteo Pisciotta, Andrea Piantanida, Alberto Broggini, Massimo De Lodovici, Denis e Andrea Buosi.

«Come Comitato di Varese della Croce rossa. siamo grati alla risposta generosa con cui alcune delle eccellenze della ristorazione presenti nel nostro territorio hanno risposto alla nostra richiesta di sostegno – commenta il presidente Bianchi – Ogni vostro gesto potrà permetterci di soccorrere al meglio coloro che vivono con ancora più difficoltà questa emergenza. Beneficiare di questa iniziativa ci fa capire quanto siano apprezzate le attività e i sacrifici che facciamo ogni giorno, al servizio dei cittadini, per contribuire a salvaguardare la salute di tutti».