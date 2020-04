“Mia nonna è morta intubata. Ma non aveva mai avuto problemi respiratori”

“Stanotte è morta mia nonna…non ha mai avuto problemi respiratori ma è morta intubata perché non respirava, niente tampone e quindi non si può dire che fosse Covid, però ho saputo che dentro hanno tutti la febbre”

Una testimonianza dolorosa, di chi vorrebbe sapere ma, in questo momento, non riesce. Ce ne sono arrivate altre, sempre di questo tenore.

I tamponi nelle RSA non si fanno, così come non si fanno negli ospedali. Il tema è delicato perché poco si conosce di cosa stia accadendo effettivamente in queste realtà fragili ed esposte.

In particolare, nella fondazione Molina si parla di “focolaio”. È la stessa fondazione, in un comunicato, a definirlo tale senza però dare l’esatta dimensione del fenomeno, una chiarezza che, in questo momento di lontananza, servirebbe.

Le parole dello stesso Molina, che riportiamo integralmente, sono importanti ma un’apertura più precisa sullo stato dei fatti servirebbe a dare la giusta fotografia dell’emergenza che si vive