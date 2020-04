I migliori film da vedere in quarantena

La quarantena ha cambiato la vita di tutti, costringendo le persone a spendere la propria giornata di fronte al televisore o al computer. Molto del tempo speso di fronte a questi device viene perso cercando il film giusto da vedere su siti come filmpost.it, così per venire in contro a questo piccolo problema abbiamo deciso di proporvi una serie di lungometraggi con cui passare qualche ora in relax. Azione, romanticismo e risate, cercheremo di non trascurare nessuno di questi aspetti cercando di soddisfare il più ampio pubblico possibile. Ognuno infatti affronta a modo suo il periodo di reclusione. C’è chi senza niente da fare proprio non sa stare e si tiene occupato in mille hobby diversi, cercando di coinvolgere le persone a lui vicine; c’è chi invece preferisce sfruttare queste settimane per ritrovare sé stesso, dedicandosi al dolce far nulla e alla riflessione.

Ovviamente ad ogni personalità si può andare ad abbinare un genere cinematografico diverso. Così i più sentimentali ed emotivi troveranno più piacere in una bella pellicola romantica, mentre i più attivi ed energici preferiranno vedere un bel film action dove l’adrenalina scorre a fiumi. Chi invece si sente schiacciato dalle proprie quattro mura troverà sollievo in una bella commedia che gli faccia scordare tutte le sue sventure facendogli fare qualche risata.

Film comici

Il primo consiglio che vi diamo riguarda la cosiddetta “Trilogia del cornetto” che comprende i tre film diretti da Edgar Wright e scritti insieme a Simon Pegg. Quest’ultimo va a formare, insieme a Nick Frost, il duo di protagonisti intorno al quale ruotano le trame dei tre film. Tra le tre pellicole non c’è nessuna continuità, né in termini di genere né di trama. “L’alba dei morti dementi” (2004) è una commedia romantica zombie, “Hot Fuzz” (2007) è una commedia che si muove tra i filoni del genere thriller e del giallo mentre “La fine del mondo” (2013) è una commedia sci-fi. I due protagonisti nonostante cambino di film in film mantengono delle caratteristiche ben precise. Il personaggio interpretato da Simon Pegg è anonimo, un inglese come tanti, in ansia per il suo presente e senza alcuna certezza per il suo futuro, ligio e volto a rispettare le regole. Il personaggio interpretato da Nick Frost invece è il classico scansafatiche senza voglia di lavorare, che si affida al suo amico per poter sbarcare il lunario e avere un posto dove dormire. Due caratteri opposti ma incredibilmente complementari che dovranno dapprima confrontarsi contro un’orda di zombie affamati, contro un pericoloso serial killer poi e infine contro delle misteriose creature aliene.

Siete in cerca del nonsense più spinto? Allora perché non guardare Shaolin Soccer, film del 2001 che unisce calcio, arti marziali e i più disparati dialetti italiani. Il doppiaggio risulta essere proprio la chiave di volta delle risate in questo film. Ogni personaggio infatti parla con una cadenza diversa, una scelta particolare che risulta essere però vincente, molte gag infatti si reggono su scambi di battute surreali che avvengono in dialetto stretto. Siciliano, napoletano, romano e chi più ne ha più ne metta, i protagonisti percorrono nei loro dialoghi in poco più di un’ora tutto lo stivale. Il protagonista della storia è Sing, uno studente di Sholin kung-fu caduto in disgrazia e costretto a fare il vagabondo. Un incontro fortuito con Fong, ex stella del calcio cinese, gli cambia però la vita. I due unendo le loro solitudini e i loro talenti daranno vita ad un progetto fuori dal comune. Unendo calcio e arti marziali fonderanno una sgangherata squadra di calcio con l’obiettivo di vincere un importante torneo calcistico.

Film azione

Siete dei tipi adrenalinici e vi interessa solo l’azione? Bene, la trilogia di John Wick allora è ciò che fa per voi. Il protagonista dei tre film della saga è interpretato dall’inossidabile Keanu Reeves che per prepararsi alle scene action ha dovuto seguire un rigido addestramento. John Wick è un ex killer professionista ritiratosi dalle scene per poter vivere finalmente in pace con la moglie. Questa però a causa di un male incurabile muore, lasciando come ultimo regalo al proprio amato un cagnolino. L’uomo distrutto emotivamente instaura con l’animale un legame fortissimo, spezzato solo dall’uccisione di quest’ultimo per mano di un giovane criminale russo. Questa rappresenta la scintilla che fa scattare in John Wick una furia omicida che deborderà i confini del primo capitolo della saga. Quello a cui si assisterà scena dopo scena, film dopo film, sarà un effetto domino che porterà il protagonista a mettersi contro un numero sempre maggiore di persone. L’unico modo per sopravvivere sarà eliminare fisicamente ogni nemico attraverso combattimenti perfettamente coreografati e metodi estremamente fantasiosi.

Se siete degli affezionati dei film d’azione degli anni’80 forse allora è arrivato il momento di recuperare, o riguardare, Trappola di cristallo con Bruce Willis. Die Hard, titolo originale della pellicola, ha lanciato definitivamente Willis nel Pantheon degli attori più ricercati e pagati di Hollywood. Il film del 1988 rappresenta solo il primo capitolo di una serie dedicata interamente alle spregiudicate gesta del poliziotto John McClane. Le vicende della storia si svolgono nel periodo natalizio, è proprio durante un party organizzato nell’edificio dove lavora la moglie di McClane che il nostro protagonista potrà dimostrare di che pasta è fatto. Un gruppo di terroristi infatti irrompe nel palazzo prendendo in ostaggio trenta persone, McClane riesce a scappare iniziando una lotta personale contro i malviventi. Circa 130 minuti di pura suspense e adrenalina che terrà sicuramente col fiato sospeso tutti gli spettatori

Film romantici

Per gli amanti del romanticismo invece consigliamo Her – Lei, film diretto da Spike Jonze che ha come protagonisti Joaquin Phoenix e l’intensa voce di Scarlett Johansson. Il film ambientato in un futuro non troppo lontano si è aggiudicato il premio Oscar alla migliore sceneggiatura originale nell’edizione del 2014. Theodore (Phoenix) è un uomo solo che sta cercando di rimettere insieme i cocci della propria esistenza dopo la separazione con l’ex moglie. Nonostante sia un tipo solitario ama cercare compagnia nelle chat telefoniche, spinto da questa sua particolare passione decide quindi di acquistare un nuovo e rivoluzionario sistema operativo, denominato “OS 1”. Questo nuovo strumento promette un’intelligenza artificiale in grado di crescere, imparare e adattarsi al proprio interlocutore. L’uomo rimane colpito fin da subito dal programma, che si dà autonomamente il nome di Samantha, e dalle mille potenzialità che mostra. La sorpresa col tempo però si trasforma in un sentimento più alto e complesso, infatti l’uomo finirà per innamorarsi della “voce”. Un film delicato che analizza in modo attento e curioso il rapporto tra l’uomo e la macchina, cercando di capire fin dove la nostra specie potrà spingersi.

Il nostro ultimo consiglio riguarda Il lato positivo, film diretto da David O. Russell e interpretato magistralmente da Bradley Cooper e Jennifer Lawrence. Una pellicola che parla d’amore ma lo fa in modo non convenzionale attraverso una storia ricca di personaggi in lotta continua con loro stessi e le loro paure più oscure. Come ogni buon film romantico che si rispetti il protagonista delle vicende è Pat (Bradley Cooper), un uomo la cui vita è stata bruscamente sconvolta dal divorzio e dalla diagnosi di un disturbo bipolare. Voglioso di riprendere in mano la sua esistenza una volta uscito dall’istituto psichiatrico decide di riconquistare la sua amata. Irromperà però sulla scena Tiffany (Jennifer Lawrence). una misteriosa ragazza che dopo la morte del marito ha deciso di dedicarsi ad una vita dissoluta. I due, non senza difficoltà, capiranno che l’unico modo per andare avanti è lasciarsi alle spalle il proprio passato,