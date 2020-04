Moto investe cinghiale, interviene l’elisoccorso

Con l’emergenza conoravirus, si moltiplicano le presenze di animali selvatici per le strade. Questa mattina intono alle nove a Ferrera, paese della Valcuvia, una moto ha investito un cinghiale adulto. L’urto è stato piuttosto violento. Ad avere la peggio, come spesso accade in questi incidenti, è stato il motociclista che ha riportato un trauma all’addome e al torace. L’uomo è stato ricoverato in codice giallo e trasportato in elicottero all’ospedale di di Circolo di Varese. Sul posto anche l’automedica e un’ambulanza.