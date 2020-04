Paglia: “Sui test sierologici nessun passo indietro”

Scrivo in relazione all’articolo “Screening sierologico anche Cuvio dice si” apparso su Varese News in data odierna ( ), per fare una precisazione su quanto riportato.

Ritengo che per affrontare una qualsiasi problematica, ma in particolare queste nuove e difficili situazioni, il processo decisionale corretto sia ascoltare, considerare/progettare, agire.

Per questo motivo mi sono subito mobilitato per valutare in modo approfondito la validità scientifica dei test sierologici in circolazione, le modalità organizzative e economiche da mettere in atto per utilizzarli e il quadro normativo di riferimento.

Ho raccolto le motivazioni di chi li aveva già posti in atto, ho interpellato i nostri medici di base per ricevere indicazioni concrete, ho consultato referenti sanitari virologi e epidemiologi e gli enti pubblici sovracomunali.



A seguito di questi approfondimenti in coscienza, ho deciso di attendere i test certificati da AIFA, autorizzati da Regione Lombardia e da ATS, per la salvaguardia e il bene della nostra comunità e del nostro territorio.

Quindi nessun passo né in avanti “né indietro”, ma una decisione cosciente e serena che trova, nella nota già pubblicata sul sito del Comune le motivazioni e i razionali di base.

Concludo con le parole del nostro Presidente della Provincia, Emanuele Antonelli che condivido completamente: …“quello che dovremmo chiedere, invece, è la garanzia che i test vengano fatti (da Regione Lombardia ndr. ), siano in numero sufficiente, vengano analizzati in tempi rapidi e, soprattutto, servano veramente per permettere una ripresa graduale, ma necessaria delle attività, con particolare attenzione alle attività di aziende e imprese commerciali. Sfruttiamo le nostre attribuzioni e le nostre prerogative per il bene delle nostre comunità. “

Se cuore e ragione ci conducono, tutto andrà bene.

Cuveglio 20/04/20 Francesco Paglia