“Perché il sindaco non ha celebrato il 25 Aprile?”

Nessuna celebrazione per il 25 aprile, solo poche righe sul profilo facebook del sindaco Raffaella Galli per ricordare l’anniversario, e il capogruppo dell’opposizione insorge e chiede una spiegazione ufficiale.

Accade a Caronno Varesino, paese a guida leghista. «Credo che questo sia l’unico Comune in cui il 25 Aprile non viene più degnamente celebrato – dice Galileo Mongera, del gruppo consiliare “Per Caronno” (nella foto) – Altrove, anche in questo momento di emergenza, i sindaci si sono presentati da soli, con la fascia tricolore e la mascherina, davanti al Monumento ai Caduti del proprio paese. Un gesto simbolico che ha un grande valore. Ma non per noi, non per il nostro sindaco».

Sabato 25 aprile Raffella Galli ha pubblicato un post sul suo profilo facebook per spiegare le ragioni della mancanza di celebrazioni: “In ottemperanza alle disposizioni governative non ci saranno manifestazioni per evitare assembramenti. Voglio però augurare a tutti un Buon 25 Aprile. Nella speranza di un nuovo inizio”.

Una motivazione insoddisfacente per Galileo Mongera che ha presentato un’interpellanza che verrà discussa nel prossimo consiglio comunale: “Premesso che la Festa Nazionale del 25 Aprile, istituita il 22/04/1946 dal Luogotenente del Regno d’Italia Principe Umberto II su proposta del Presidente del Consiglio Alcide de Gasperi (“a celebrazione della totale liberazione del territorio italiano il 25 Aprile è dichiarato Festa Nazionale”) ed istituzionalizzata il 27/05/1949 , assume un particolare significato politico e militare in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle Forze Armate Alleate, contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.

Per quanto sopra esposto interpella il sindaco affinché venga fornita informazione sulle motivazioni della mancata assunzione da parte di questa Amministrazione Comunale di qualsivoglia iniziativa di celebrazione della ricorrenza del 25 Aprile 2020″.

“E’ una festa nazionale, è la nostra storia, che piaccia o meno – conclude Mongera-. Non sono disposto a soprassedere, voglio una spiegazione su una scelta che solo questo sindaco ha fatto”