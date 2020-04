Pgt, ecco le eccezioni del gruppo “L’Altra Luino”

Misure tardive per mitigare Alptransit, mancanza della necessità di nuove strutture commerciali «di cui in città no si sente la mancanza».

E ancora rilievi su area Svit, Ratti e un’eccessiva quota di rigenerazione nella zona delle stazioni.

Considerazioni tecniche gemma minoranza, ma neppure troppo se inserite nel percorso che molti cittadini hanno seguito, vuoi nella fase della presentazione, vuoi in quella delle osservazioni, in merito alla variante di medio termine del piano di governo del territorio approvata nella serata di ieri, 21 aprile a maggioranza nel corso del primo consiglio comunale in streaming della storia di Luino.

Difficile anche dal punto di vista tecnologico seguire l’intera durata del consiglio, che è comunque disponibile a questo link.

Così dopo averne dato notizia già ieri sera proponiamo la pubblicazione per esteso e nel link sottostante delle dichiarazioni di voto espresse dai consiglieri Nogara e Petrotta del gruppo “L’altra Luino“.

