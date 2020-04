Pellicini: “Pgt fatto storico, scritto il futuro della città“

Ieri, un consiglio comunale con modalità telematiche di ben sette ore ha condotto all’approvazione definitiva della variante al PGT.

Per il Sindaco Andrea Pellicini «è un fatto storico. Con l’approvazione della variante, in primo luogo, viene trasformata la destinazione urbanistica dell’area Ratti, oggi ancora sito interamente a destinazione produttiva. Dei quasi trecentomila cubi di fabbricati abbandonati che occludono la vista del lago da Germignaga sino a Viale Dante, si potrà realizzare un nuovo ambito della città con una volumetria molto inferiore a quella attuale, lasciando ampie aperture per ridare un ruolo da protagonista al paesaggio. Dopo l’intera riqualificazione del lungolago, si potrà finalmente completare, con un disegno unitario, l’intera fascia costiera».

«Oggetto di trasformazione anche l’area ex Visnova – ha proseguito il sindaco – dove, accanto ad uno sviluppo commerciale del sito, sorgerà il palazzetto dello sport e un’area sosta gratuita per 700 posti, così da disincentivare l’accesso in auto verso il centro della città e il lago».

Ultimo ma non per grado di importanza per la città, la questione del comparto stazioni. «Anche sulle aree dismesse della stazione si potrà investire a fronte della riqualificazione degli storici immobili dello snodo internazionale. Partirà quindi un nuovo processo di sviluppo urbano, con grandi opportunità di investimento per i privati e con considerevoli vantaggi pubblici», ha concluso Pellicini nel commentare l’approvazione della variante di medio termine del Pgt di Luino avvenuta ieri.