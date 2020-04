Pgt, le considerazioni di Agostinelli

Plauso per gli uffici comunali per il lavoro fatto e apprezzamento in apertura di seduta per la battaglia a favore dei frontalieri.

Ma è su alcuni punti specifici legati all’approvazione della variante di Pgt a medio termine che il consigliere di minoranza Pietro Agostinelli interviene anche alla luce del suo voto finale d’astensione sull’approvazione del documento.

Le attenzioni del consigliere di minoranza si fondano sulla questione inerente il centro sportivo le Betulle, contenute nel documento che integralmente pubblichiamo di seguito.

LA NOTA SUL PGT DEL CONSIGLIERE PIETRO AGOSTINELLI