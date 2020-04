Nuovo Ponte di Genova, oggi si completa la struttura

L’ultima campata del nuovo ponte è in quota ed entro pochi minuti dovrebbe essere allineata alle altre. Un momento importante per la città e il Paese per il quale sono attesi anche il Premier Conte e il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli ma che non sarà una festa. Renzo Piano, l’architetto che ha firmato l’opera, ricorda infatti come il nuovo ponte ricucirà una profonda ferita e cioè quella del crollo del 14 agosto 2018, tragedia in cui morirono 43 persone

L’impalcato – 44 metri per circa 800 tonnellate – è stato issato da ieri di 5 metri all’ora grazie all’ausilio degli strand jack, montati sulle pile 11 e 12, e in mattinata verso le 10.30 , sarà nella sua posizione definitiva.

Come spiega Genova24 “sulla campata è già stata allestita un’enorme bandiera di Genova, il vessillo bianco con la croce rossa di San Giorgio. Ed è al mare che guarderà idealmente il momento del varo perché nel momento in cui la trave sarà al suo posto le sirene del cantiere suoneranno e “avvertiranno” quelle delle navi in porto che, a loro volta, faranno rimbombare le loro sirene per salutare il ponte”. Nella notte il ponte è stato illuminato dal Tricolore.

I dettagli del nuovo ponte sono spiegati sul sito di Salini Impregilo, una delle aziende impegnate nella costruzione dell’opera