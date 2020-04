Regole rigide e controlli serrati, ecco il “nuovo” mercato di Busto Arsizio

Non appena Regione Lombardia ha dato l’opportunità ai Comuni di far ripartire i mercati, Busto Arsizio è partita immediatamente e ha riaperto tutti i mercati cittadini ai soli banchi alimentari, sia con i due appuntamenti settimanali in piazza Bersaglieri che nei quartieri. Dopo l’apertura pilota del mercato di Sacconago, che si è svolto ieri, ecco che oggi (giovedì) è stato riattivato quello principale.

Galleria fotografica Riparte il mercato di Busto Arsizio 4 di 35

Poche bancarelle anche rispetto al numero concordato (ne mancavano 16 all’appello tra quelle autorizzate) con l’amministrazione ma alcuni banchi sono ripartiti: friggitoria, pescheria, ortofrutta, miele, salumi, fromaggi, prodotti tipici sono alcuni degli ambulanti che hanno risposto a questo primo appuntamento.

Così ha commentato l’assessore al Commercio Manuela Maffioli: «Un segnale importante che abbiamo voluto dare. L’ordinanza di Regione Lombardia ci dava la possibilità di aprirli tutti e noi lo abbiamo fatto. In poche ore ci siamo attivati e già con Sacconago, ieri, abbiamo organizzato gli spazi, i percorsi, i dispositivi di sicurezza, il personale impegnato nella regolamentazione dei flussi grazie alla collaborazine con l’assessore alla Sicurezza Max Rogora».

Ingresso contingentato, misurazione della temperatura all’ingresso grazie ai volontari della Protezione Civile del gruppo Garibaldi, percorso obbligato a ferro di cavallo, agenti di Polizia Locale presenti per evitare gli assembramenti e per controllare l’uso costante delle mascherine.

Così l’assessore Rogora: «Abbiamo fatto tutto il possibile per ripartire in sicurezza. Non tutti gli ambulanti sono riusciti ad essere presenti ma confidiamo nei prossimi appuntamenti. Molti hanno avuto difficoltà ad approvigionarsi di merce ed è comprensibile – spiega Rogora – . Diciamo che quella di oggi è una prova generale e che dai prossimi giorni il numero di bancarelle e di clienti aumenterà».