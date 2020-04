Ogni sera una canzone: il rione Olona si fa forza con la musica

Dalla piccola chiesetta dedicata ai Re Magi, ogni sera da più di un mese partono le note di una canzone, seguita dall’Inno d’Italia.

Succede al rione Olona, piccola e caratteristica frazione del comune di Induno Olona, al confine con Varese. «Dal 15 marzo, ogni sera, viene suonata una canzone seguita dall’inno di Mameli – racconta Franca – Per far sentire a tutto il rione usiamo l’impianto delle campane della nostra chiesetta. Costantemente tutte le sere alle 20. E lo faremo fino alla fine dell’emergenza: ogni sera una canzone diversa, tutte canzoni italiane legate più o meno alla vita e al mondo».

La scaletta si è aperta con l’Inno d’Italia, il 15 marzo. Poi tanti brani scelti per il loro valore artistico, ma anche per il loro messaggio. Parole e musica dedicate alla nostra bella nazione, alla libertà, ai valori che uniscono una comunità: dal “Nessun dorma…” della Turandot di Puccini, cantato da Luciano Pavarotti, a “Il mio canto libero” di Lucio Battisti; da “Buonanotte all’Italia” di Luciano Ligabue a a “Se telefonando” di Mina, passando per tanti grandi nomi e indimenticabili brani della canzone italiana.

Un appuntamento che è ormai diventato un rito serale della piccola comunità di Olona: «In tanti partecipano dai balconi e finestre e cantano, un modo per sentirci uniti e vivi».